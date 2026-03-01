Roma-Juve scontro totale | la Champions vale 60 milioni

Stasera allo Stadio Olimpico, Roma e Juventus si affrontano in una partita che va oltre il risultato sportivo, poiché la vittoria potrebbe portare a un bonus di 60 milioni di euro in Champions League. La sfida tra le due squadre è molto attesa e rappresenta un momento chiave per entrambe, con l’obiettivo di conquistare punti fondamentali nella competizione europea.

Nella serata di oggi, il rettangolo verde dello Stadio Olimpico si trasforma in un palcoscenico dove il prestigio sportivo si intreccia indissolubilmente con la sopravvivenza economica. Il posticipo tra Roma e Juventus non è soltanto il crocevia tecnico della ventisettesima giornata, ma un autentico spareggio finanziario: l’accesso alla prossima Champions League garantisce un gettito stimato di circa 60 milioni di euro, una cifra che per i due club rappresenta l’ago della bilancia tra il consolidamento e il ridimensionamento forzato. Per la dirigenza capitolina, centrare l’obiettivo europeo significherebbe ottenere il potere contrattuale necessario per rinegoziare i paletti del settlement agreement con la UEFA, scongiurando il sacrificio sul mercato di pezzi pregiati come Mile Svilar, Manu Koné o Evan Ndicka. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Marotta ritorna sul caso Bastoni: «C'è stata una gogna mediatica esagerata rispetto a quello che è successo. Nel 2021 la Juve con una simulazione ha ottenuto la qualificazione in Champions e 60 milioni»

