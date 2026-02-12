Caso Epstein scontro tra procuratrice generale Bondi e dem

La procura di Bondi si trova nel mirino delle polemiche dopo le ultime rivelazioni sul caso Epstein. La questione divide le forze politiche e mette sotto pressione la procuratrice generale, che si trova a dover rispondere alle accuse e alle critiche arrivate da più parti. La tensione cresce mentre emergono dettagli che rischiano di sconvolgere ancora di più l’opinione pubblica americana.

Caso Epstein: La Procura di Bondi sotto Accusa, Nuove Rivelazioni Sconvolgono gli Stati Uniti. Washington è scossa da una nuova ondata di polemiche nel caso Epstein, con la procuratrice generale Bondi al centro di un acceso dibattito. La rivelazione di sei nuovi nomi precedentemente tenuti segreti, avvenuta il 12 febbraio 2026, ha riacceso i riflettori sulla gestione delle indagini e sulla trasparenza delle informazioni, sollevando interrogativi sulla possibile protezione di figure influenti. Un’Indagine Ampliata e un Clima di Sospetto. L’indagine sul caso Epstein, già complessa e delicata, ha subito un’accelerazione significativa con la divulgazione di questi nuovi nomi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Caso Epstein

La procuratrice Pam Bondi si trova sotto pressione al Congresso, difendendo Donald Trump e respingendo le accuse di insabbiamento nel caso Epstein.

La Procuratrice Generale USA Pam Bondi ha evitato di rivolgere lo sguardo alle vittime di Epstein durante la sua deposizione al Congresso.

CONGRESISTA TED LIEU EXIGE RENUNCIA DE PAM BONDI TRAS CAREO EN VIVO

Ultime notizie su Caso Epstein

