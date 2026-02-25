Aggredì la guardia medica a Casatenovo | condannato a tre anni il paziente violento

Un uomo ha aggredito una guardia medica a Casatenovo, probabilmente per motivi legati a un diverbio durante un intervento. La violenza ha provocato lesioni e ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Dopo un procedimento giudiziario, è stato condannato a tre anni e quattro mesi di carcere. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla crescita di episodi di violenza nei contesti sanitari. La procura ha avviato indagini per chiarire i fatti.

Casatenovo, 25 febbraio 2026 – Rapinò guardia medica a Casatenovo, condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione. È la pena inflitta dal giudice delle udienze preliminari del tribunale di Lecco, Salvatore Catalano, al 35enne, originario di Missaglia e da qualche anno residente nella zona di Vimercate, che il 4 maggio dello scorso anno durante una visita aveva strappato di mano due prescrizioni mediche e un timbro, sferrando una gomitata alla guardia medica, nella sede di via Monteregio a Casatenovo. Il 35enne era conosciuto dalla forze dell’ordine per alcuni episodi precedenti, e aveva anche problemi di dipendenza: dopo l’episodio della guardia medica di Casatenovo venne arrestato ai primi di luglio dai carabinieri e accompagnato nel carcere di San Vittore a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

