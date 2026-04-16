Guardia Costiera ricorso USIM sui turnisti delle sale operative | Serve pieno riconoscimento delle tutele

La Guardia Costiera è al centro di un nuovo ricorso presentato dall’USIM riguardante i turnisti delle sale operative. Il sindacato definisce questi lavoratori come il “cuore pulsante” del sistema di soccorso marittimo, ma evidenzia che da tempo sarebbero privi di tutele economiche e normative considerate essenziali. La questione riguarda quindi le condizioni di lavoro e le protezioni previste per chi opera in prima linea in questo settore.

Si accendono i riflettori sui turnisti delle sale operative della Guardia Costiera, definiti dal sindacato “il cuore pulsante” del sistema di soccorso marittimo, ma che – secondo l’USIM – sarebbero da tempo esclusi da tutele economiche e normative ritenute fondamentali. La questione è al centro di un ricorso collettivo promosso dall’Unione Sindacale Italiana Marina (USIM), con il patrocinio dello Studio Legale Scafetta, che punta a far riconoscere la piena specificità del lavoro svolto dal personale impegnato nei servizi H24 di coordinamento e gestione delle emergenze in mare. Secondo quanto evidenziato nell’azione legale, i turnisti delle sale operative, pur garantendo la continuità del sistema di soccorso marittimo, sarebbero stati nel tempo esclusi da alcune misure di riconoscimento economico e previdenziale.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Guardia Costiera, ricorso USIM sui turnisti delle sale operative: “Serve pieno riconoscimento delle tutele” Notizie correlate Indennità notturna nella Marina Militare, arriva il chiarimento ma esplode la polemica: “Dimenticati i turnisti delle sale operative”Un chiarimento atteso da mesi, che porta con sé un riconoscimento importante ma non spegne le tensioni. Turnisti della Sala Operativa: una problematica ignorata in contrattazione, sollevata solo dall’USIMRiceviamo e pubblichiamo integralmente Nel confronto sul riconoscimento dei turnisti della Sala Operativa della Guardia Costiera è necessario...