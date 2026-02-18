Turnisti della Sala Operativa | una problematica ignorata in contrattazione sollevata solo dall’USIM

Il problema dei turnisti della Sala Operativa della Guardia Costiera ha attirato l’attenzione solo grazie all’USIM, che ha denunciato le scarse indennità e la mancanza di riconoscimento. La questione rimane irrisolta da anni, nonostante le richieste dei lavoratori. La mancanza di un aggiornamento contrattuale adeguato penalizza chi lavora su turni 24 ore su 24, spesso senza pause sufficienti. Solo l’USIM ha portato alla luce questa criticità, lasciando gli altri sindacati in silenzio. La questione continua a essere irrisolta.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente Nel confronto sul riconoscimento dei turnisti della Sala Operativa della Guardia Costiera è necessario ribadire un elemento di verità: l’USIM è stata l’unica organizzazione sindacale ad aver sollevato con chiarezza e determinazione la problematica relativa alle indennità di turno e alla valorizzazione di questo specifico settore. Durante le fasi di contrattazione, infatti, la questione non è mai stata posta al centro del tavolo con la forza e la priorità che meritava. Non risulta che sia stata avanzata una proposta concreta volta a valorizzare il lavoro dei turnisti della Sala Operativa, né che si sia insistito affinché venisse riconosciuta la peculiarità di un servizio svolto in regime di turnazione continua, con particolare gravosità nelle ore notturne. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

