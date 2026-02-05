Fae Technology nuove commesse da 6 milioni nel campo delle telecomunicazioni

FAE Technology annuncia di aver ottenuto nuovi ordini per 6 milioni di euro nel settore delle telecomunicazioni. La società, specializzata in elettronica avanzata e soluzioni per lo spazio, conferma così il suo investimento nel mercato italiano, rafforzando la posizione nel settore. Gli ordini riguardano un ampliamento di un rapporto di fornitura già avviato e rappresentano un passo importante per la crescita dell’azienda.

FAE Technology S.p.A. – Società Benefit, Tech company a capo dell’omonimo gruppo italiano attivo nel settore dell’elettronica avanzata e delle soluzioni tecnologiche per lo spazio, comunica di aver acquisito commesse per un valore complessivo di 6 milioni di euro, relative ad un ordine integrativo nell’ambito del rapporto di fornitura avviato nel settore delle telecomunicazioni e annunciato al mercato in data 14 ottobre 2025. Gli ordini, assegnati alla capogruppo, si inseriscono nella collaborazione con un cliente specializzato nella produzione di apparati elettronici per comunicazioni, parte di un primario gruppo internazionale, e riguardano attività di prototipazione e produzione di sistemi elettronici complessi ad alte prestazioni.🔗 Leggi su Bergamonews.it

