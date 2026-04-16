Grounded 2, il gioco sviluppato da Obsidian Entertainment con il supporto di Eidos-Montréal, si arricchisce con il nuovo aggiornamento intitolato “Beat the Heat”. Questo contenuto introduce il personaggio di King Dozer e cambia le dinamiche delle cavalcature nel gameplay. La versione in accesso anticipato del titolo continua a ricevere aggiornamenti e nuove funzionalità, mantenendo vivo l'interesse dei giocatori.

Grounded 2, sviluppato da Obsidian Entertainment con il supporto di Eidos-Montréal, continua a crescere in modo deciso durante la fase di accesso anticipato. L’aggiornamento “Beat the Heat” rappresenta uno dei passi più importanti finora, introducendo contenuti che non si limitano ad aggiungere sfide, ma ridefiniscono intere meccaniche di gioco. Il titolo su PC si arricchisce così di nuove dinamiche, ampliando sia la componente esplorativa sia quella strategica. Il focus non è solo sulla quantità dei contenuti, ma sulla loro capacità di cambiare il modo in cui si affronta l’avventura. Dalle battaglie più intense alla gestione delle cavalcature, ogni elemento contribuisce a rendere l’esperienza più profonda e strutturata.🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Grounded 2 si espande con “Beat the Heat”: arriva King Dozer e le cavalcature cambiano tutto

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Aggiornamenti e contenuti dedicati

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