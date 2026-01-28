Grounded 2 si espande con L’Intreccio Tossico | nuovo giardino creature inedite e la coccinella corazzata

Grounded 2 si arricchisce con un grande aggiornamento chiamato L’Intreccio Tossico, ora disponibile per tutti i giocatori. Il nuovo contenuto porta un giardino inedito, creature mai viste prima e una coccinella corazzata che cambia le regole del gioco. Gli appassionati possono ora esplorare ambienti ancora più complessi e affrontare nuove sfide, mentre le novità si integrano nel mondo già esistente senza troppi fronzoli.

Grounded 2 riceve il suo primo grande aggiornamento con L’Intreccio Tossico, già disponibile per tutti i giocatori. Questa espansione arricchisce in modo significativo il parco di Brookhollow introducendo una nuova area esplorabile di grandi dimensioni, nemici inediti, nuovi equipaggiamenti, meccaniche riviste e numerosi contenuti dedicati alla costruzione delle basi. Il Giardino: una nuova area piena di pericoli. Il cuore dell’aggiornamento è rappresentato dal Giardino, una zona ampia e fortemente verticale dove serre invase da rampicanti, orti fuori controllo e strutture gigantesche creano percorsi complessi, passaggi nascosti e continui rischi. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

