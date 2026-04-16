Grotte del Cavallone apertura rinviata per il maltempo | verifiche sulla sicurezza

Le Grotte del Cavallone non apriranno come previsto a causa delle cattive condizioni meteorologiche. I sindaci della zona si sono incontrati il 15 aprile per valutare lo stato delle strutture e hanno deciso di rinviare l’inizio delle visite fino a quando le verifiche sulla sicurezza non saranno completate. La decisione riguarda l’intera stagione turistica e si basa sui controlli tecnici necessari per garantire l’accesso ai visitatori.

Apertura rinviata per le Grotte del Cavallone. I sindaci del territorio si sono riuniti il 15 aprile per fare il punto sulla stagione turistica e hanno deciso di posticipare l’avvio delle visite a causa delle condizioni meteo.L’intenzione iniziale era quella di riproporre l’apertura prolungata.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Esposto di Ascom sulla pista ciclabile di Lanciano: "Necessarie verifiche urgenti sulla sicurezza"Ascom Abruzzo ha presentato un esposto alla Regione Abruzzo, e per conoscenza al ministero della Cultura e all’Agenzia per la coesione territoriale,... L’arco degli innamorati sulla stampa internazionale. Ieri altri danni in Puglia per il maltempo Detriti sul lungomare di Bari per la mareggiata. Rinviata a sabato la sfilata finale del carnevale di PutignanoÈ stato un disastro di livello internazionale, il crollo dell’arco dei faraglioni di Sant’Andrea, marina di Melendugno. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dal 13 aprile a Montesilvano si estende ad altre due zone la raccolta porta a porta dei rifiuti; Montesilvano, da lunedì il porta a porta attivo nelle zone 4 e 5; Montesilvano, la rivoluzione Porta a Porta non si ferma: il nuovo servizio esteso alle Zone 4 e 5; Raccolta differenziata: oggi attivazione in due zone di Montesilvano LE STRADE COINVOLTE. Turismo, dopo 4 anni riaprono le Grotte del CavalloneRiapriranno al pubblico oggi le Grotte del Cavallone, chiuse dal 2018 a causa degli interventi di revisione e manutenzione generale della funivia di accesso Colle Rotondo-Cavallone. Le grotte, con ... ansa.it Abruzzo, riaprono le Grotte del Cavallone, gioiello del Parco Nazionale della MaiellaRiaprono oggi al pubblico le Grotte del Cavallone, uno dei gioielli del Parco Nazionale della Maiella, in Abruzzo. Erano chiuse dal 2018 a causa degli interventi di revisione e manutenzione generale ... repubblica.it