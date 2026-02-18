L’arco dei faraglioni di Sant’Andrea si è sgretolato ieri a causa di un’ondata di maltempo che ha investito la Puglia, provocando danni anche lungo il lungomare di Bari. La forte mareggiata ha sollevato detriti e ha indebolito la struttura, portando al crollo dell’iconico arco naturale. La sfilata finale del carnevale di Putignano, prevista per sabato, è stata invece rinviata a causa delle condizioni meteo avverse.

È stato un disastro di livello internazionale, il crollo dell’arco dei faraglioni di Sant’Andrea, marina di Melendugno. Arco degli innamorati abbattuto dalla mareggiata la notte di San Valentino. Più o meno gravi i danni di ieri in Puglia dove l’allerta arancione per vento e mareggiate ha trovato piena concretizzazione. A Bari il lungomare invaso da detriti per la mareggiata, difficoltà alla circolazione stradale. Un pezzo di lungomare danneggiato. A Taranto il vento ha spazzato via più di un cartellone pubblicitario e alberi. Nel foggiano la grandine, le raffiche di vento: tra le conseguenze una donna ferita. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - L’arco degli innamorati sulla stampa internazionale. Ieri altri danni in Puglia per il maltempo Detriti sul lungomare di Bari per la mareggiata. Rinviata a sabato la sfilata finale del carnevale di Putignano

Crollo dell’arco di Sant’Andrea “simbolo del Salento nel mondo”: geologi, “53 per cento delle coste pugliesi a rischio erosione” Oggi sopralluogo, arco degli innamorati distrutto da una mareggiata la notte di San ValentinoL’arco di Sant’Andrea, simbolo del Salento, è crollato a causa di una forte mareggiata che si è abbattuta nella notte di San Valentino.

Puglia, costa fragile: il crollo dell’Arco degli Innamorati e la sfida del cambiamento climaticoIl crollo dell’Arco degli Innamorati ha spinto questa mattina il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e il sindaco Maurizio Cisternino a visitare le spiagge di Torre Sant’Andrea e Torre dell’Orso, nel Comune di Melendugno.

