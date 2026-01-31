Olimpiadi la carica dei 500.000 spettatori in arrivo Il piano treni charter messo a punto dal Ministero dei Trasporti

Manca poco all’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il Ministero dei Trasporti ha preparato un piano speciale per gestire l’afflusso di spettatori. Si prevede che già nelle prime settimane di gare arriveranno oltre 500.000 persone in più nelle zone coinvolte. Per evitare caos, sono stati organizzati treni charter e altri mezzi dedicati. La macchina organizzativa si sta muovendo per facilitare gli spostamenti e garantire che tutto filtri senza intoppi.

Mancano sei giorni all'apertura dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e, secondo le stime del Mit, già dalle prime settimane di gara si muoveranno oltre 500.000 persone, tra pubblico italiano e internazionale, dirette verso sedi distribuite tra città e territori alpini. Previsti treni per la Valtellina e Malpensa dalle 4 di mattina alle 3 di notte Piano treni. Lo scrive il ministero dei Trasporti in una nota, affermando che il flusso sarà "affrontato con un modello di trasporti pensato come un'unica rete integrata". La ferrovia "è l'asse portante della mobilità olimpica: il piano prevede fino a 50 treni charter al giorno e oltre 50. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A gennaio è previsto un nuovo sciopero dei treni, con conseguenze sulla rete ferroviaria italiana.

