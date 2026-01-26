tartarughe caretta Tartarughe Caretta caretta | come vanno salvate e trasportate in caso di cattura accidentale

Un protocollo operativo è stato istituito per il salvataggio e il trasporto delle tartarughe marine Caretta caretta in caso di cattura accidentale. L’accordo coinvolge il Comune di Vasto, la guardia costiera, la ASL 2 e il Centro studi cetacei, garantendo un intervento coordinato e tempestivo per la tutela di questa specie protetta, fondamentale per la conservazione dell’ecosistema marino.

Un accordo operativo per il salvataggio e la gestione degli esemplari di tartarughe marine Caretta caretta è stato sottoscritto tra il Comune di Vasto, la guardia costiera, la Asl 2 e il Centro studi cetacei. L'intessa è stata firmata il 26 gennaio 2026 E disciplina le procedure di intervento per la stabilizzazione sanitaria e il trasporto delle tartarughe in caso di cattura accidentale durante le attività di pesca. «L'accordo – hanno spiegato il sindaco Francesco Menna e l'assessore Gabriele Barisano - rafforza una rete operativa essenziale per la tutela della biodiversità marina e garantisce interventi coordinati, tempestivi ed efficaci nella gestione delle catture accidentali di specie protette.

