Pizzo salvata una Caretta caretta | era intrappolata nel nylon e con un amo in gola

Questa mattina a Pizzo, un giovane esemplare di Caretta caretta è stato trovato intrappolato nel nylon, con un amo conficcato in gola. La tartaruga era in grave difficoltà e rischiava di morire se nessuno fosse intervenuto subito. Un gruppo di volontari e biologi marini ha agito in fretta, riuscendo a liberarla e a rimuovere l’amo. Ora l’animale si trova sotto osservazione, ma le sue condizioni sembrano migliorare.

**Un giovane esemplare di Caretta caretta, ormai in condizioni critiche, è stato salvato grazie a un intervento rapido e a una reazione collettiva in grado di far fronte a una situazione estremamente pericolosa per la fauna marina.** È successo a Pizzo, in provincia di Vibo Valentia, dove un cittadino ha avvistato la tartaruga su una spiaggia, capovolta, con un cappio di nylon legato a una canna e con un amo in gola. Il caso, che avrebbe potuto diventare tragico, è stato risolto in soli pochi minuti, grazie a una collaborazione tra il cittadino Tonino Schiavone, il WWF, la Guardia Costiera e i volontari del Centro Recupero Tartarughe Marine di Montepaone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

