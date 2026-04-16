Green Food Week pesto di Shrek e polpette Minions in mensa | alla primaria Marinelli il pasto è sostenibile

Alla scuola primaria Marinelli si svolge la Green Food Week, durante la quale vengono proposti pasti con ingredienti sostenibili e creativi. Tra le pietanze servite ci sono pasta con pesto di Shrek, polpettine di lenticchie con salsa Ketchup, bastoncini di carote e una torta chiamata “Mangiami” fatta con farina di miglio e gocce di cioccolato. La giornata mira a promuovere scelte alimentari più consapevoli tra gli studenti.

ANCONA- Pasta con pesto di Shrek con pinoli e zucchine, polpettine Minions di lenticchie e salsa Ketchup, bastoncini laser di Carote, torta “Mangiami” con farina di miglio e gocce di cioccolato Giornata. È questo il menu proposto oggi dal Comune di Ancona per le mense in occasione della giornata.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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