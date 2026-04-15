Green Food Week 2026 e sostenibilità

Il Comune di Asciano ha partecipato alla Green Food Week dal 2023, arrivando così al terzo anno consecutivo. Questa adesione si inserisce in un impegno già avviato con il progetto Sostebilimense, finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi fin dalla sua creazione. La partecipazione alla manifestazione riguarda l’attenzione alla sostenibilità alimentare e alle pratiche ecocompatibili.

Il Comune di Asciano ha aderito al Green Week Food già dal 2023, quindi siamo già al terzo anno. Per noi è si è trattato di una scelta naturale in quanto già partecipiamo al progetto Sostebilimense, finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi fin dal suo nascere”. A spiegare le iniziative della Green Food Week che avranno luogo nelle scuole ascianesi il prossimo giovedì 16 aprile è l’assessora con delega alle scuole Laura Di Banella. "Ogni anno partecipiamo – prosegue Di Banella – La mensa propone giovedì prossimo un menù diverso dal precedente e vorremmo che i ragazzi lo percepissero come il menù di un giorno di festa”. L’iniziativa copre una settimana ma Asciano ha scelto il 16 aprile come giorno clou la cui caratteristica sarà l’utilizzo di una proteina non animale con una filiera la più corta possibile.🔗 Leggi su Lanazione.it

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