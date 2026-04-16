Un insegnante ha premiato pubblicamente un ragazzo che ha salvato una docente in una situazione di emergenza. Durante un evento, ha ringraziato il giovane per il suo gesto, sottolineando la sua determinazione e il coraggio dimostrato. In un breve discorso, ha anche parlato dell’importanza di diffondere messaggi positivi e di incoraggiamento, rispetto a quelli negativi che spesso circolano.

Il ministro ha ricevuto a Roma lo studente di Bergamo. La docente in collegamento: "Il tuo futuro ti sorriderà" "Voglio lasciare un messaggio bello e di incoraggiamento perché siamo abituati sempre ai messaggi negativi". Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha aperto così la cerimonia di premiazione dello studente che ha difeso Chiara Mocchi, la professoressa di francese aggredita lo scorso 25 marzo nella scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. "Oggi noi istituiamo un premio per il merito dimostrato concretamente, per premiare quei giovani indicati dalle scuole che sapranno realizzare al meglio...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Grazie, hai avuto coraggio, fieri di te". Valditara premia il ragazzo che salvò la prof

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L’intervento è stato possibile anche grazie alla segnalazione di una cittadina #PrioloGargallo - facebook.com facebook

16,44=15,40+19,72 Grazie a tutti gli ospiti e a voi che ci siete sempre @voltabuonaraioggi vi aspetta mi sa in anticipo per sciopero dei giornalisti. A dopo in diretta x.com