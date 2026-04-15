Valditara premia il ragazzo che ha salvato la prof aggredita a Bergamo | Complimenti per il tuo coraggio

Il ministro ha deciso di premiare uno studente di Bergamo che ha salvato una docente aggredita. L’atto è stato riconosciuto pubblicamente con un attestato di merito, e il ragazzo ha ricevuto i complimenti ufficiali. La premiazione si inserisce in un’iniziativa più ampia volta a riconoscere gli studenti che si distinguono per comportamenti coraggiosi o meritevoli all’interno del sistema scolastico.

Secondo il titolare di viale Trastevere, il ragazzo di 13 anni e il personale scolastico si sono distinti il primo“per il suo coraggio”e i secondi per “il grande senso civico” dopo l’aggressione. Un’iniziativa, quella dal ministro, “che si inserisce nel progetto di educazione al rispetto, alle relazioni, all’empatia che abbiamo avviato il 9 aprile“. “Oggi noi istituiamo un premio per il merito dimostrato concretamente, per premiare quei giovani indicati dalle scuole che sapranno realizzare al meglio quei valori delrispetto, della solidarietà, di una responsabilità che porta il giovane a essere un cittadino consapevole, solidale, che sa essere partecipe di una comunità, che sa capire e comprendere i valori dell’altro“.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Valditara premia il ragazzo che ha salvato la prof aggredita a Bergamo: “Complimenti per il tuo coraggio” Notizie correlate Valditara premia lo studente che ha difeso la prof accoltellata"Oggi noi istituiamo un premio per il merito dimostrato concretamente, per premiare quei giovani indicati dalle scuole che sapranno realizzare al... Trescore, chi è lo studente eroe che ha salvato la prof accoltellata. Lei dimessa dall’ospedale, lui premiato dal ministro ValditaraTrescore Balneario – Il caso di Trescore Balneario consegna alla cronache anche una figura positiva e salvifica. Contenuti utili per approfondire Valditara premia lo studente che ha difeso la prof accoltellataOggi noi istituiamo un premio per il merito dimostrato concretamente, per premiare quei giovani indicati dalle scuole che sapranno realizzare al meglio quei valori del rispetto, della solidarietà, di ... iltempo.it La scuola insegna alla scuola: Valditara premia 20 ricette contro il bullismoDomani al Ministero dell’Istruzione e del Merito la giornata La scuola ferma i bulli. Saranno presentati i 20 progetti più brillanti selezionati tra 400 buone pratiche nazionali. Il Ministro: Saran ... orizzontescuola.it