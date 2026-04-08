Il Grande Fratello Vip 2026 prosegue con successo, con il programma che si allunga rispetto alle stagioni precedenti. La finale è prevista per una data ancora da definire e si avvicina, mentre il pubblico segue con interesse le dinamiche dei concorrenti. Nonostante qualche critica, il reality continua a mantenere un buon riscontro di ascolti e attenzione. La produzione non ha ancora annunciato ufficialmente il giorno in cui si concluderà il reality.

Milano, 8 aprile 2026 - Il Grande Fratello Vip 2026 sta andando bene. E questo è un dato di fatto che, sebbene puristi e detrattori stiano cercando di oscurare, è sotto gli occhi di tutti. Lo share del 16,5% della puntata di ieri, martedì 7 aprile, contro il 16% di quello della replica della fiction di Raiuno ‘Il Commissario Montalbano’ è un dato di fatto. Così come sono dati di fatto gli ascolti delle ultime due puntate del venerdì sera del reality show condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La decisione dei vertici Mediaset. Visti i risultati decisamente convincenti di questa edizione del Gf Vip, i vertici Mediaset hanno deciso di allungare la durata del programma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Grande Fratello Vip 2026 si allunga: quando sarà la finale

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Adriana Volpe, concorrente del Grande Fratello Vip, ha lasciato momentaneamente la casa del reality show. - facebook.com facebook

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