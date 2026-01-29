Il Grande Fratello Vip si fa | quando inizia la conduzione ‘anti Fabrizio Corona’ e perché va in onda

E alla fine il Grande Fratello Vip torna in tv. Dopo settimane di dubbi e voci contrastanti, il reality di Canale 5 ha deciso di partire, con una squadra tutta nuova. La conduzione sarà diversa dal passato e si cerca di evitare figure come Fabrizio Corona, considerato poco adatto al nuovo corso. La data di inizio ancora non è ufficiale, ma si lavora per trasmetterlo il prima possibile.

Milano, 29 gennaio 2026 - E alla fine il Grande Fratello Vip si farà. Con una squadra in gran parte rimaneggiata - dalla conduzione a chi lavora dietro le quinte -, ma il reality show di Canale 5 andrà in onda. Quando inizia il Grande Fratello Vip. A dare l’ufficialità, dopo diverse settimane di voci, riunioni, ipotesi che vedevano il Gf Vip saltare un’edizione, è stata la stessa Mediaset. “Intorno alla metà di marzo Grande Fratello tornerà in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. La prossima sarà un’edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Grande Fratello Vip si fa: quando inizia, la conduzione ‘anti Fabrizio Corona’ e perché va in onda Approfondimenti su Grande Fratello Vip Quando sarà la prossima puntata del Grande Fratello? Perché stasera non va in onda Perché il Grande Fratello non va in onda stasera e quando ci sarà la prossima puntata con Simona Ventura Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Grande Fratello Vip Argomenti discussi: Grande Fratello Vip, dietrofront Mediaset sullo stop: Pura fantasia. Cosa succede ora; Il Grande Fratello Vip si farà? Le valutazioni di Mediaset sono ancora in corso; Grande Fratello VIP: l'ultima news è su quando riaprirà la porta rossa; Grande Fratello Vip torna in onda? Ecco quando inizierà e chi lo condurrà. Il Grande Fratello Vip si fa: quando inizia, la conduzione ‘anti Fabrizio Corona’ e perché va in ondaA dare l’ufficialità, dopo diverse settimane di voci, riunioni, ipotesi che vedevano il Gf Vip saltare un’edizione, è stata la stessa Mediaset. Intorno alla metà di marzo Grande Fratello tornerà in ... quotidiano.net Grande Fratello Vip si fa, conduce Ilary Blasi: annuncio Mediaset/ Quando inizia e anticipazioni: RinnovatoGrande Fratello Vip si fa, conduce Ilary Blasi: annuncio Mediaset! Quando inizia e anticipazioni: Rinnovato ... ilsussidiario.net È ufficiale. Torna il Grande Fratello su Canale 5. Conduce Ilary Blasi x.com «Il Grande Fratello Vip si farà»: nonostante le recenti polemiche e le accuse di Fabrizio Corona nel podcast Falsissimo, l’amministratore delegato di Mediaset ha confermato senza esitazioni che la prossima edizione del reality andrà avanti. A quanto pare, il p - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.