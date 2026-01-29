Il Grande Fratello Vip si fa | quando inizia la conduzione ‘anti Fabrizio Corona’ e perché va in onda

E alla fine il Grande Fratello Vip torna in tv. Dopo settimane di dubbi e voci contrastanti, il reality di Canale 5 ha deciso di partire, con una squadra tutta nuova. La conduzione sarà diversa dal passato e si cerca di evitare figure come Fabrizio Corona, considerato poco adatto al nuovo corso. La data di inizio ancora non è ufficiale, ma si lavora per trasmetterlo il prima possibile.

Milano, 29 gennaio 2026 - E alla fine il Grande Fratello Vip si farà. Con una squadra in gran parte rimaneggiata - dalla conduzione a chi lavora dietro le quinte -, ma il reality show di Canale 5 andrà in onda. Quando inizia il Grande Fratello Vip. A dare l’ufficialità, dopo diverse settimane di voci, riunioni, ipotesi che vedevano il Gf Vip saltare un’edizione, è stata la stessa Mediaset. “Intorno alla metà di marzo Grande Fratello tornerà in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. La prossima sarà un’edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

