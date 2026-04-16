Su social e media si sono scatenate polemiche dopo le recenti dichiarazioni di Nicolò e Renato nei confronti di Lucia Ilardo durante il Grande Fratello Vip. Le conversazioni tra i diretti protagonisti hanno sollevato molte critiche e commenti da parte del pubblico, che ha commentato su quanto accaduto. La situazione tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi resta molto tesa, con ulteriori sviluppi attesi nelle prossime ore.

Il rapporto tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi continua ad essere sempre più turbolento al Grande Fratello Vip. I due hanno avuto un flirt dopo qualche giorno nella casa più spiata dagli italiani ma subito dopo hanno inziato a scontrarsi. Tra vari e alti e bassi il loro legame si è indebolito sempre di più, dopo l'ultima puntata lui le ha chiaramente detto che non vuole avere più nulla a che fare con lei. Nonostante i continui battibecchi la gieffina ha detto che Renato Biancardi rimane il suo personaggio preferito al Grande Fratello. Parlando con Francesca ha ammesso di essere affascinata dal suo carisma, ha ammesso che non è il suo prototipo di uomo e forse fuori non lo avrebbe guardato ma lì è riuscito a colpirla.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Nicolò e Renato denigrano Lucia Ilardo: sul web scoppia la polemica

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