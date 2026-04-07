Nella casa del Grande Fratello Vip, la sorella di Lucia Ilardo ha commentato il comportamento di Renato Biancardi, affermando che sta giocando. Lucia Ilardo e Renato si sono avvicinati durante il programma, hanno avuto momenti di intimità, ma recentemente hanno avuto diversi confronti. La situazione tra i due concorrenti sembra essere caratterizzata da frequenti scontri, nonostante i momenti di vicinanza passati.

Cosa sta succedendo tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi al Grande Fratello Vip? I due si erano avvicinati nella casa più spiata dagli italiani, più volte si sono anche lasciati travolgere dalla passione ma in questi giorni si stanno scontrando spesso. Durante alcuni confronti entrambi hanno criticato l'uno il comportamento dell'altra accusandosi a vicenda. La gieffina c'è rimasta davvero male per il gesto che Renato Biancardi ha fatto con le mutande di Blu poco dopo aver dormito insieme a lei. Il gieffino le ha detto che sta provando a metterlo contro gli altri al Grande Fratello Vip, lei invece pensa che sia lui a farlo nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, la sorella di Lucia Ilardo dura con Renato: “Sta giocando”

Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo bacia Renato Biancardi: la reazione di Rosario GuglielmiLe vicende dei protagonisti del Grande Fratello Vip stanno tenendo alta l'attenzione del pubblico italiano.

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