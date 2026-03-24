Le vicende dei protagonisti del Grande Fratello Vip stanno tenendo alta l'attenzione del pubblico italiano. In queste ore all'interno della casa più spiata d'Italia è scoppiata la passione. Due concorrenti si sono lasciati andare ad un bacio appassionato nel corso della notte. Stiamo parlando di Lucia Ilardo e Renato Biancardi, che inizialmente aveva mostrato un interesse per Ibiza Altea. L'ex protagonista di Temptation Island e il gieffino napoletano hanno approfittato delle luci spente per scambiarsi alcune effusioni all'interno della camera da letto. Una novità che ha scatenato sia la reazione dei fans, i quali non credono a questo nuovo flirt sia di Rosario Guglielmi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo bacia Renato Biancardi: la reazione di Rosario Guglielmi

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