Grande Fratello Vip 2026 verso il prolungamento | la data della finale potrebbe cambiare dal 5 al 19 maggio

Il Grande Fratello Vip 2026 sembra essere in procinto di prolungare la propria programmazione, con una possibile modifica alle date di conclusione. Originariamente prevista per il 5 maggio, la finale potrebbe essere spostata al 19 maggio, secondo quanto riportano fonti di Fanpage. La trasmissione continuerà con una puntata a settimana e un raddoppio di appuntamenti nella settimana precedente. La decisione finale sulla durata è ancora da definire.

Il Gf Vip 2026 ingrana la marcia giusta e punta al prolungamento. Un raddoppio sicuro per settimana prossima e poi una puntata a settimana da stabilire fino alla finale prevista per il 5 maggio erano le ultime notizie, ma Fanpage.it apprende di uno slittamento che potrebbe portare al 19 maggio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Grande Fratello VIP 2026 gli opinionisti e la data della prima puntata

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