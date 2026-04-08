Il reality di Mediaset ha annunciato un cambio improvviso nella programmazione, interrompendo le puntate doppie settimanali. La data prevista per la finale è stata spostata, senza indicazioni precise sulla nuova data. La decisione riguarda l'intera programmazione del programma, che ha subito una modifica rispetto alle settimane precedenti. I telespettatori dovranno attendere ulteriori comunicazioni sulla conclusione del reality.

Cambio improvviso per il reality di Mediaset: stop al doppio appuntamento settimanale e finale rinviata. Ecco cosa sta succedendo e quando potrebbe andare in onda l'ultima puntata. Il Grande Fratello Vip si prepara a un importante cambio di programmazione nelle prossime settimane. Secondo quanto anticipato da SuperGuidaTV, il reality show di Mediaset è pronto a modificare la sua messa in onda settimanale. A partire dalla prossima settimana, infatti, il programma dirà addio al doppio appuntamento settimanale e terminerà il 5 maggio Ascolti sotto le aspettative: la decisione della produzione Il reality, tornato sotto una nuova guida, sta registrando ascolti inferiori alle aspettative, pur restando in linea con la media delle ultime edizioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello Vip 8, programmazione stravolta: la data presunta della finale

Grande Fratello Vip si allunga: nuova finale e cambi di programmazione MediasetGrande Fratello Vip non chiuderà in anticipo come si era ipotizzato nelle scorse settimane.

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