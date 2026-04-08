Il reality show Grande Fratello Vip 8 continuerà fino a una data ancora da definire, con la trasmissione che va avanti su Canale 5. Dopo un avvio con ascolti in calo, i dati di audience si sono stabilizzati nel corso delle settimane. La programmazione della finale, quindi, resta da ufficializzare, mentre il pubblico segue con attenzione gli sviluppi del cast e delle dinamiche interne.

Il Grande Fratello Vip 8 prosegue il suo percorso su Canale 5 con ascolti che, dopo un avvio incerto, si sono progressivamente stabilizzati. Il reality condotto da Ilary Blasi ha trovato un equilibrio nel corso delle settimane, mantenendo viva l’attenzione del pubblico. In questo contesto, arrivano aggiornamenti anche sulla durata del programma e sulla programmazione delle prossime puntate, con alcune modifiche che riguardano il calendario ufficiale. Cosa ha raccontato Raimondo Todaro al GF su Maria De Filippi Ascolti Grande Fratello Vip: l’andamento iniziale. Le prime puntate del Grande Fratello Vip 8 avevano registrato un calo rispetto al debutto, con uno share sceso tra il 14% e il 15%. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Quando finisce il Grande Fratello Vip: la data della finale

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