Graduatorie GPS 2026 | requisiti per elenco Lingua inglese nella scuola primaria

Sono state pubblicate le graduatorie GPS 2026 per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria. Per essere inseriti nell'elenco, i candidati devono soddisfare requisiti specifici, come aver conseguito determinati titoli di studio e aver completato corsi di formazione riconosciuti. È importante verificare attentamente i requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle domande per questa procedura di aggiornamento.

Graduatoria per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria: chi può essere inserito nell'elenco 2026? A cosa prestare attenzione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Aggiornamento GPS 26/28: la piattaforma. Passaggi per compilare la domanda. A cura di Sonia Cannas

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