Graduatorie GPS 2026 28 | requisiti di accesso riserva titoli e servizi nuovo algoritmo LO SPECIALE

La guida alle Graduatorie GPS 202628 illustra i requisiti di accesso, le riserve, i titoli e i servizi necessari, oltre al nuovo algoritmo di assegnazione. Questo documento analizza passo passo il quadro normativo che, per gli anni scolastici 202627 e 202728, definirà le modalità di conferma e assegnazione delle supplenze, inclusa la richiesta di sostegno da parte delle famiglie e gli interpelli.

Graduatorie GPS 202628: la guida passo passo al testo normativo che per gli anni scolastici 202627 e 202728 guiderà l’assegnazione delle supplenze, della riconferma dell’insegnante di sostegno su richiesta della famiglia, gli interpelli. Non ancora diffuse le date di presentazione della domanda. L’Ordinanza sarà valida per gli anni scolastici 20262027 e 20272028. È privilegiata la formazione di posti interi e cattedre o, comunque, aggregazioni con la maggior entità oraria possibile. In ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all’attribuzione delle supplenze.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

