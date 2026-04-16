Recentemente, Gracie Abrams ha pubblicamente espresso la sua ammirazione per Jennie delle BLACKPINK, descrivendola come una persona dotata di una dolcezza che si combina alla sua forza. Abrams ha condiviso commenti positivi riguardo alla cantante coreana, evidenziando la loro interazione e il rispetto reciproco tra le due artiste. La dichiarazione è stata diffusa sui social media, attirando l’attenzione dei fan di entrambe le cantanti.

Gracie Abrams non ha paura di esprimere la sua stima e l’affetto che prova nei confronti di Jennie delle BLACKPINK. La cantautrice statunitense ha elogiato la superstar del K-pop, inserita nella lista delle cento persone più influenti del 2026 secondo il Time. La cantante è entrata a far parte dell’elenco stilato dalla rivista insieme a Luke Combs, Keke Palmer, Dakota Johnson, Noah Kahan, Anderson.Paak, Hilary Duff, Rauw Alejandro e Victoria Beckham. “Per farla breve: Jennie è una star”, ha scritto la musicista. “Potrei continuare a parlare a lungo dei suoi successi o della sua influenza nella cultura pop. Ma, sedendomi a scrivere, la cosa che mi viene in mente è che la magia che è in lei – il potere che ti attrae verso ‘Jennie l’artista’ quando la guardi sullo schermo o come una delle 100.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gracie Abrams elogia Jennie delle BLACKPINK: «Una dolcezza che non fa altro che accentuare la sua forza»

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