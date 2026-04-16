Gorizia come inizio | il nuovo viaggio di Tommaso Paradiso parte dal confine

Il nuovo tour di Tommaso Paradiso prende il via da Gorizia, città di confine, e prosegue lungo tutto il territorio italiano. La data di partenza segna l’inizio di una serie di concerti nei palasport, con l’obiettivo di raggiungere diverse regioni. L’artista ha annunciato ufficialmente le date, senza ulteriori dettagli sui luoghi o le modalità di vendita dei biglietti.

Tommaso Paradiso, il suo nuovo tour nei palasport inizia da Gorizia ed è pronto ad attraversare tutta l’Italia. Tommaso Paradiso ha scelto Gorizia, città di confine e simbolo di incontri, per dare il via al suo nuovo tour. Una scelta tutt’altro che casuale: qui, dove le storie si mescolano e le identità dialogano, la musica trova un terreno fertile per raccontare emozioni senza barriere. L’atmosfera della serata inaugurale era carica di aspettative. Non il classico debutto patinato, ma qualcosa di più intimo e autentico. Paradiso è salito sul palco con quell’aria da narratore urbano che lo contraddistingue, come se stesse iniziando una conversazione più che un concerto.🔗 Leggi su 361magazine.com

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