La Juventus sta valutando un'offerta per il calciatore Senesi, con l'obiettivo di anticipare la concorrenza sul mercato. La società bianconera ha messo sul tavolo una proposta concreta per lo stipendio, cercando di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La trattativa si svolge con attenzione, in un contesto di mercato competitivo e strategico.

. La Juventus ha deciso di giocare d’anticipo, spostando il focus temporale delle proprie manovre di mercato per costruire un futuro solido. Secondo l’analisi approfondita di Tuttosport, la società non sta affondando il colpo in questo gennaio per acquisti a titolo definitivo, preferendo una gestione oculata delle risorse attuali. Il motivo è semplice e strategico: c’è la ferma volontà di rinforzarsi in maniera importante nella sessione estiva, momento in cui la rosa verrà ridisegnata per essere ancora più bella e competitiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Senesi Juve, i bianconeri vogliono anticipare la concorrenza: ecco l’offerta messa sul piatto per lo stipendio

Approfondimenti su Senesi Juve

La Juventus sta avanzando con i primi passi concreti per il mercato estivo, focalizzandosi sul rafforzamento della difesa.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Senesi Juve

Argomenti discussi: La Juventus fa passi avanti per Senesi: il difensore può arrivare da svincolato, rivelata l'offerta d'ingaggio; Juve-Napoli anche sul mercato, c'è Juanlu nel mirino: il punto; La Juventus anticipa le mosse per Senesi; Juve e Napoli si sfidano anche sul mercato: conteso Juanlu, ma ci sono altri obiettivi in comune.

La Juve si tinge di Albiceleste? In estate si punteranno Maximo Perrone e Marcos SenesiAncora alla ricerca di un attaccante che possa allungare la rosa in vista del rush finale, la Juventus non distoglie lo sguardo dal futuro e studia le. tuttomercatoweb.com

Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per PerisicLa Juventus continua a movimentare il mercato. I bianconeri hanno rotto gli indugi e sono ai dettagli per En-Nesyri del Fenerbahce. L’attaccante. tuttomercatoweb.com

Il nuovo Lobotka, le basi per Kessie-Senesi, Mingueza e l'idea da Roma: Ottolini per il futuro Juve - facebook.com facebook

EXCL. #Juve is advancing (for June) for Marcos #Senesi. New contacts expected shortly. In case the negotiations advance, the defender would give priority to the bianconeri. [ @_Morik92_] x.com