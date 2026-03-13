Google Ads | l’automazione non basta se vuoi risultati veri

Negli ultimi anni, Google Ads ha subito una trasformazione significativa, con un'interfaccia più intuitiva e campagne automatiche che si sono diffuse in modo capillare. L'algoritmo, potenziato dal machine learning, promette ottimizzazioni sempre più sofisticate, ma l'automazione da sola non garantisce risultati concreti. La piattaforma continua a evolversi, offrendo nuove funzionalità che cambiano il modo di gestire le pubblicità online.

Negli ultimi anni Google Ads è cambiato profondamente. L’interfaccia è diventata più guidata, le campagne automatiche sono sempre più diffuse e l’algoritmo promette ottimizzazioni sempre più intelligenti grazie al machine learning. Per molte aziende questo ha creato una convinzione diffusa: oggi basta attivare una campagna e lasciare lavorare l’algoritmo. In teoria sembra plausibile. La piattaforma suggerisce strategie di offerta automatiche, propone configurazioni guidate e mette a disposizione strumenti avanzati come Smart Bidding e Performance Max. In pratica, però, la realtà è più complessa. Google Ads non è diventato realmente più semplice. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

