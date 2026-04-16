Dopo aver segnato un gol importante, una giovane calciatrice della squadra under 15 ha compiuto un gesto spontaneo e sincero, senza cercare l’attenzione o l’applauso. La sua corsa verso il mister scomparso e la dedica sono diventate virali sui social, attirando l’attenzione di molti, tra cui un attore noto che ha condiviso il video emozionato. L’episodio ha suscitato reazioni di commozione tra gli spettatori.

Il gol, poi la corsa: un gesto che vale più di tutto. Non è stata un’esultanza qualsiasi. Dopo aver segnato, Maria – giovane calciatrice della Salernitana U15 – non si è fermata ad abbracciare le compagne, non ha cercato applausi. Ha fatto altro. Ha iniziato a correre, attraversando il campo senza esitazioni, fino a raggiungere uno striscione posizionato a bordo campo. Lì, davanti alla foto del suo allenatore scomparso, si è fermata. E ha dedicato tutto a lui. Il bacio alla foto del mister. Il gesto è semplice, ma potentissimo. Maria si avvicina allo striscione dedicato ad Alfredo Della Calce, lo guarda e bacia la sua immagine. Un momento carico di emozione, che dura pochi secondi ma che racconta molto più di mille parole.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Gol e dedica al mister scomparso, il gesto di Maria diventa virale: anche Pieraccioni si emoziona e condivide

Notizie correlate

Leggi anche: VIDEO Sanremo, Raf tradito dalle telecamere: il “gesto” diventa virale

Sanremo 2026: cosa faceva Raf prima di salire sul palco? Il "gesto scaramantico" diventa viraleInquadrato a tradimento dalle telecamere di Sanremo 2026 mentre aspettava di esibirsi, Raf è stato colto in uno strano gesto scaramantico: il video è...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Segna e dedica il gol al suo allenatore scomparso: il gesto commuove i social; Torino, Simeone decisivo: gol vittoria al Verona e dedica speciale sui social; Salernitana U15, il gol di Maria e la dedica dopo la morte del mister Alfredo Della Calce; Salerno, la giovane Maria segna e dedica un bacio all'allenatore morto pochi giorni prima.

Salernitana U15, il gol di Maria e la dedica dopo la morte del mister Alfredo Della CalceHa fatto gol e poi ha attraversato il campo tutto d'un fiato, senza neanche quasi fermarsi quando i suoi compagni di gioco volevano congratularsi ... msn.com

Dopo il gol la dedica all’allenatore venuto a mancare pochi giorni prima: il video fa il giro dei socialUn gesto semplice ma intenso che ricorda l’allenatore venuto a mancare e ha commosso il pubblico ... ilgazzettinovesuviano.com

Il gol di Güler contro il Bayern ha un precedente ne #LaLiga di quest'anno #DAZN #Guler x.com

Una partita ricca di occasioni. I bavaresi hanno sempre inseguito i blancos, ma nei minuti finali sono riusciti a trovare i due gol che hanno permesso la qualificazione alle semifinali - facebook.com facebook