Durante la manifestazione di Sanremo 2026, un momento particolare ha catturato l’attenzione del pubblico e dei social network. Mentre aspettava di salire sul palco, un gesto scaramantico di uno degli artisti è stato ripreso dalle telecamere e condiviso rapidamente online. La scena ha suscitato curiosità e si è diffusa velocemente, diventando una delle immagini più commentate della serata.

Inquadrato a tradimento dalle telecamere di Sanremo 2026 mentre aspettava di esibirsi, Raf è stato colto in uno strano gesto scaramantico: il video è diventato immediatamente virale Raf ha involontariamente regalato a Sanremo 2026 uno dei suoi pochi momenti divertenti, oltre che un sicuro meme. Pochi istanti prima di entrare sul palco dell'Ariston, le telecamere hanno intercettato un momento inatteso nel backstage. Un dettaglio sfuggito alla diretta televisiva, ma che online è diventato subito virale. La colpa è delle telecamere indiscrete, che hanno immortalato il cantautore pugliese alle prese con quello che chiameremo un gesto scaramantico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sanremo 2026: cosa faceva Raf prima di salire sul palco? Il "gesto scaramantico" diventa virale

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini e Arisa hanno usato questa maschera viso prima di salire sul palco dell’AristonLa competizione canora più famosa e attesa dell’anno è finalmente iniziata e il Festival di Sanremo ci ha regalato una carrellata...

Sanremo 2026: Conti conferma l’ospite Tiziano Ferro con un gesto scaramantico e alimenta l’attesa per la prima serata.Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026, ha lanciato un messaggio sui social media che gioca con l’attesa per la...

Sanremo 2026 - Raf alle prove con l'orchestra

Temi più discussi: Sanremo 2026, così sarà scelto il vincitore. Ecco cosa dice il regolamento e come si vota; Sanremo 2026: cosa faceva Raf prima di salire sul palco? Il gesto scaramantico diventa virale; Cosa fa Max Pezzali a Sanremo: le 5 serate The Party Boat su Costa Toscana (ma è solo l’inizio); Ma che cosa ha fatto Olly dopo la vittoria di Sanremo e la rinuncia all’Eurovision?.

Sanremo 2026, le pagelle delle canzoni della seconda serataQuindici pezzi spalmati in quattro ore di diretta, gli altri 15 giovedì sera. Nel Festival conformista e perbenino, dove non succede mai niente, tifiamo per gli scapigliati e indisciplinati come Chiel ... rollingstone.it

Sanremo 2026, l’audio della polizia agli attivisti: Durante un controllo non ha dirittiSta facendo discutere un audio pubblicato dalla senatrice Ilaria Cucchi nel quale si sentirebbe un agente dire a un'attivista durante un controllo di polizia ... lapresse.it

Raf dietro le quinte di Sanremo 2026. Forse stava solo cercando cosa resterà degli anni ’80… e ha deciso di controllare di persona. - facebook.com facebook

#Totti a #Sanremo 2026, colpo sfumato: cosa è successo e perché non c'è più x.com