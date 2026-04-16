Choc sul campo da calcio | picchiato dopo il gol un giocatore 15enne dell' Audace E' finito in ospedale

Un episodio di violenza si è verificato sul campo da calcio in provincia di Reggio Emilia, dove un giocatore di 15 anni dell'Audace è stato aggredito dopo aver segnato un gol durante una partita di campionato giovanile. L'aggressione è avvenuta in trasferta a Luzzara, e il ragazzo è stato successivamente portato in ospedale per le cure. La partita si è svolta senza ulteriori incidenti e le autorità stanno indagando sull'accaduto.

Picchiato in trasferta dopo il gol. E' successo a Luzzara. Su un campo da calcio. La vittima è un ragazzino di 15 anni dell'Audace, che si trovava nel paese in provincia di Reggio Emilia per disputare la partita di un campionato giovanile con la sua squadra. Il ragazzo è finito in ospedale.Otto.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Dramma sul campo da calcio, baby calciatrice 15enne si accascia durante la partita e muoreIl dramma durante una partita tra due squadre giovanili di calcio femminile in Inghilterra. Gol pazzesco in Olanda, segna così da metà campo sul calcio d'inizioNella sfida di coppa tra Feyenoord U21 e VVV-Venlo U21, il 19enne Resley Kessels firma uno dei gol più incredibili della stagione giovanile olandese. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Choc sul campo da calcio: picchiato dopo il gol un giocatore 15enne dell'Audace. E' finito in ospedale; Choc al campo da calcio, l’allenatore Giuseppe stroncato da un malore davanti ai giocatori. Lascia un vuoto immenso; Choc alla partita di calcio: discute con l’avversario e gli dà un pugno in faccia; Finale choc al Gobbato: petardi in campo e calciatore ferito, partita macchiata dalla violenza. Choc al campo da calcio, allenatore muore durante l’allenamento dei ragazzi. Aveva 59 anniCORRIDONIA. Un allenatore di 59 anni è morto nella serata di oggi, intorno alle 19:30, dopo essersi improvvisamente sentito male mentre si trovava al campo sportivo di San Claudio, a Corridonia. lanuovariviera.it Choc al campo da calcio, l’allenatore Giuseppe stroncato da un malore davanti ai giocatori. Lascia un vuoto immensoSan Claudio, tragedia nell’intervallo della gara del campionato Allievi a San Claudio di Corridonia (Macerata). La vittima è Giuseppe Canuti, 59enne di Morrovalle, impiegato Falc. I soccorritori hanno ... msn.com Uccide un gatto nel parco e cerca di cucinarlo, choc a Sarzana tra i presenti - facebook.com facebook Il video choc del delitto del personal trainer: «Non ti disturbo più, ma che fai mi ammazzi» x.com