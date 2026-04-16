Choc sul campo da calcio | pestato a sangue dopo il gol un giocatore 15enne dell' Audace E' finito in ospedale

Da parmatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di violenza si è verificato durante una partita di calcio giovanile in provincia di Reggio Emilia. Dopo aver segnato un gol, un ragazzo di 15 anni, giocatore della squadra locale, è stato aggredito e picchiato a sangue. L'incidente è avvenuto sul campo di Luzzara, in trasferta, e il giovane è stato trasportato in ospedale. La partita si stava svolgendo regolarmente prima dell'aggressione.

Picchiato a sangue in trasferta dopo il gol. E' successo a Luzzara. Su un campo da calcio. La vittima è un ragazzino di 15 anni dell'Audace, che si trovava nel paese in provincia di Reggio Emilia per disputare la partita di un campionato giovanile con la sua squadra. Il ragazzo è finito in.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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