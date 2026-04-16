Choc sul campo da calcio | pestato a sangue dopo il gol un giocatore 15enne dell' Audace E' finito in ospedale

Un episodio di violenza si è verificato durante una partita di calcio giovanile in provincia di Reggio Emilia. Dopo aver segnato un gol, un ragazzo di 15 anni, giocatore della squadra locale, è stato aggredito e picchiato a sangue. L'incidente è avvenuto sul campo di Luzzara, in trasferta, e il giovane è stato trasportato in ospedale. La partita si stava svolgendo regolarmente prima dell'aggressione.

Picchiato a sangue in trasferta dopo il gol. E' successo a Luzzara. Su un campo da calcio. La vittima è un ragazzino di 15 anni dell'Audace, che si trovava nel paese in provincia di Reggio Emilia per disputare la partita di un campionato giovanile con la sua squadra. Il ragazzo è finito in.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Choc sul campo da calcio: picchiato dopo il gol un giocatore 15enne dell'Audace. E' finito in ospedale Leggi anche: Capotreno pestato a sangue da un passeggero muore in ospedale: choc in Germania Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Choc sul campo da calcio: picchiato dopo il gol un giocatore 15enne dell'Audace. E' finito in ospedale; Choc al campo da calcio, l’allenatore Giuseppe stroncato da un malore davanti ai giocatori. Lascia un vuoto immenso; Choc alla partita di calcio: discute con l’avversario e gli dà un pugno in faccia; Finale choc al Gobbato: petardi in campo e calciatore ferito, partita macchiata dalla violenza. Choc al campo da calcio, allenatore muore durante l’allenamento dei ragazzi. Aveva 59 anniCORRIDONIA. Un allenatore di 59 anni è morto nella serata di oggi, intorno alle 19:30, dopo essersi improvvisamente sentito male mentre si trovava al campo sportivo di San Claudio, a Corridonia. lanuovariviera.it Choc al campo da calcio, l’allenatore Giuseppe stroncato da un malore davanti ai giocatori. Lascia un vuoto immensoSan Claudio, tragedia nell’intervallo della gara del campionato Allievi a San Claudio di Corridonia (Macerata). La vittima è Giuseppe Canuti, 59enne di Morrovalle, impiegato Falc. I soccorritori hanno ... msn.com Uccide un gatto nel parco e cerca di cucinarlo, choc a Sarzana tra i presenti - facebook.com facebook Dino Carta, l'audio choc prima dell'omicidio. La frase al killer: «Ma che fai Mi spari» - Il video x.com