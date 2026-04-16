Gli amanti di Felipe Bomba sul re di Spagna nomi di famosi nel libro sulla sua presunta bisessualità

Un nuovo libro, appena arrivato in libreria, sta attirando l’attenzione sul re di Spagna. Al suo interno vengono menzionati nomi di personaggi noti collegati alla presunta bisessualità del sovrano. La pubblicazione sta facendo discutere, suscitando reazioni diverse tra il pubblico e i media. La vicenda ha generato un acceso dibattito pubblico sulla figura del re e sulla sua vita privata.

Un libro appena arrivato in libreria sta alimentando un acceso dibattito attorno alla figura del sovrano spagnolo Felipe VI di Spagna. L’opera, firmata dal giornalista Joaquin Abad, ha rapidamente attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica per il contenuto considerato estremamente delicato e potenzialmente esplosivo. Il titolo è già di per sé indicativo: “Los Novios De Felipe VI: La Corona Y Los Hombres Que Pasaron Por Su Vida”. Un progetto editoriale che si presenta come un’inchiesta approfondita, capace di mescolare racconti, testimonianze e indiscrezioni, con l’obiettivo dichiarato di ricostruire aspetti meno noti della vita privata del monarca.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Letizia e Felipe di Spagna, aumento di stipendio. Quanto guadagneranno nel 2026In linea con l’impegno di trasparenza assunto dal Re Felipe VI al momento della sua ascesa al trono, la Casa Reale spagnola ha reso noto il... Mattarella prende un caffé con Re Felipe di Spagna nel centro storico di Salamanca – Il video(Agenzia Vista) Spagna, 19 marzo 2026 Mattarella incontra Sua Maestà il Re di Spagna, Felipe VI e successiva passeggiata nel centro storico della...