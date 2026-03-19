Mattarella prende un caffé con Re Felipe di Spagna nel centro storico di Salamanca – Il video

Il presidente italiano si trova a Salamanca, dove ha incontrato il Re di Spagna, Felipe VI. Dopo l'incontro, i due hanno fatto una passeggiata nel centro storico della città. Durante l'evento, il presidente ha anche preso un caffé con il sovrano spagnolo. Il video dell'incontro mostra i due leader mentre si muovono tra le strade di Salamanca.

(Agenzia Vista) Spagna, 19 marzo 2026 Mattarella incontra Sua Maestà il Re di Spagna, Felipe VI e successiva passeggiata nel centro storico della città di Salamanca. I due Capi di Stato hanno bevuto un caffè insieme. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Matteo Renzi e il tumore della pelle rimosso. L’intervento e il racconto di come lo ha scoperto: «Voi direte chi se ne frega, e invece.» – Il video Ancona è la Capitale italiana della Cultura 2028. Giuli e la battuta su Vasco Rossi: «Mi ha già graziato: stavolta non canto» – Il video Il “barone nero” Jonghi Lavarini e l’incontro con Peter Thiel: «L’ho visto, il generale Vannacci era d’accordo, anche lui è interessato» – Il colloquio Referendum, Meloni sale sul treno di Fedez e Schlein declina l’invito: l’intervista della premier giovedì a «Pulp Podcast» – Il video 🔗 Leggi su Open.online

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