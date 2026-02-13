Letizia e Felipe di Spagna aumento di stipendio Quanto guadagneranno nel 2026

Letizia e Felipe di Spagna riceveranno un aumento di stipendio nel 2026, un gesto che riflette l’impegno della monarchia verso maggiore trasparenza. La decisione è stata comunicata dalla Casa Reale, che ha pubblicato i dettagli del bilancio annuale, evidenziando come le finanze reali siano soggette a controlli più rigorosi. Questo incremento salariale può influenzare anche le attività ufficiali dei sovrani, che in passato hanno promosso iniziative di riforma e trasparenza nel funzionamento della monarchia.

In linea con l'impegno di trasparenza assunto dal Re Felipe VI al momento della sua ascesa al trono, la Casa Reale spagnola ha reso noto il bilancio per il 2026. L'importo complessivo resta invariato rispetto all'anno precedente, pari a 8.431.150 euro. Ma presenta variazioni nella ripartizione delle spese. Tra le novità principali, l'aumento degli stipendi del Re e della Regina Letizia, allineati a quelli degli altri dipendenti pubblici. L'incremento sarà dell'1,5% rispetto al 2025, come prevede l'Accordo quadro per il miglioramento dell'occupazione pubblica e dei servizi ai cittadini, che prevede adeguamenti salariali fino all'11% entro il 2028.