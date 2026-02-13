Presta | Feci a Bonolis la lista degli amanti di Sonia Bruganelli lei gli disse che aveva fatto sesso con me

Lucio Presta afferma di aver fatto una rivelazione a Bonolis, perché Sonia Bruganelli gli avrebbe confidato di aver avuto rapporti con lui. La confessione arriva dopo mesi di tensioni tra i due, che sono emerse in pubblico e sui social. Presta sostiene che questa rivelazione abbia causato una rottura definitiva tra i due.

Lucio Presta lancia una bomba e rivela i motivi che avrebbero portato al suo allontanamento dall’amico e suo ex assistito Paolo Bonolis. Sarebbe stata l’ex moglie, Sonia Bruganelli, a fare in modo che i due interrompessero ogni rapporto. Come? Dicendo all’ex marito di essere stata a letto con il suo agente.🔗 Leggi su Fanpage.it

Silvia Bonolis, figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, è cresciuta affrontando da subito sfide legate a problemi di salute.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Paolo Bonolis E Sonia Bruganelli, Figlia: Ecco Che Malattia Ha!

Argomenti discussi: Lucio Presta a ruota libera: A De Martino ho detto che non saluto i traditori. Amadeus ha pagato la stupidità; Stefano De Martino? Traditore. Amadeus? Ha pagato la sua stupidità, Bonolis è infelice: famoso volto tv affonda tutti.

Lucio Presta asfalta tutti: Amadeus avido, Bonolis invecchiato e De Martino traditore. L’intervista bombaIntervista di fuoco di Presta alla Lucarelli distrugge gli ex assistiti: Amadeus ha pagato la stupidità, Bonolis ha la sindrome di Stoccolma ... mondotv24.it

Bonolis si è fidanzato? Parla il conduttore dopo che Lucio Presta l’ha definito infelice e invecchiatoPaolo Bonolis risponde alla domanda relativa a una presunta sua fidanzata e smentisce indirettamente le dichiarazioni di Lucio Presta ... gossipetv.com

parla spesso del suo rapporto con , il figlio che ha avuto con Sonia Bruganelli. Durante un’intervista ha raccontato che, nonostante i suoi impegni, è un papà “normale” che desidera che i suoi figli seguano ciò che amano davver - facebook.com facebook