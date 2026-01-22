Valmontone VI Edizione del Concorso Una stella per Claudio Premiati gli alunni delle classi III della Scuola secondaria di primo grado degli IC Oreste Giorgi e Madre Teresa di Calcutta

Sabato 17 gennaio si è tenuta a Valmontone, presso l’IIS Via Gramsci, la cerimonia della V° edizione del concorso “Una stella per Claudio”. Durante l’evento sono stati premiati gli alunni delle classi III delle scuole secondarie di primo grado degli I.C. “Oreste Giorgi” e “Madre Teresa di Calcutta”. Un momento di riconoscimento dedicato agli studenti che si sono distinti in attività legate alla memoria e alla solidarietà.

Cronache Cittadine VALMONTONE (Eledina Lorenzon) – Si è svolta Sabato il 17 Gennaio, presso l’IIS Via Gramsci di Valmontone, la Cerimonia di L'articolo Valmontone. VI Edizione del Concorso “Una stella per Claudio”. Premiati gli alunni delle classi III della Scuola secondaria di primo grado degli I.C. “Oreste Giorgi” e “Madre Teresa di Calcutta” Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Valmontone. VI Edizione del Concorso “Una stella per Claudio”. Premiati gli alunni delle classi III della Scuola secondaria di primo grado degli I.C. “Oreste Giorgi” e “Madre Teresa di Calcutta” Leggi anche: Legalità e rispetto delle regole: la polizia tra i banchi della scuola "Madre Teresa di Calcutta di Belpasso Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria: griglia di valutazione per classi di concorso con prova praticaScopri le griglie di valutazione e i Quadri di riferimento ufficiali per il concorso docenti PNRR3 nella scuola secondaria. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Strega, nuove tappe del tour a Colleferro, Labico e ValmontoneFarà tappa per la prima volta a Colleferro, Valmontone e Labico il tour del Premio Strega 2024 (26 tappe in tutta Italia e una all'estero) con i candidati alla LXXVIII edizione. La Fondazione Bellonci ... ansa.it “Una stella per Claudio” – 6ª Edizione Sabato 17 gennaio, presso l’IIS Gramsci di Valmontone, si è svolta la cerimonia di premiazione del Concorso “Una stella per Claudio”, dedicato alle scuole secondarie di primo grado del territorio comunale. Giunto - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.