Educazione stradale a Mirabella Eclano i Carabinieri accolgono in caserma alunni della scuola primaria

I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno ricevuto in caserma gli alunni delle classi quarta e quinta della scuola primaria dell’istituto Comprensivo Raimondo Guarini per un’attività di educazione stradale. Durante l’incontro, i bambini sono stati guidati attraverso spiegazioni pratiche e dimostrazioni, con l’obiettivo di insegnare loro l’importanza di rispettare le regole sulla strada.

Giunti in caserma, i bambini hanno portato in dono non solo il loro entusiasmo, ma tante poesie, biglietti ed alcuni manufatti realizzati per l’occasione “Educare significa accompagnare un percorso di crescita spiegando come rispettare le regole”: è questa la frase con la quale i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno accolto i bambini delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria dell’istituto Comprensivo Raimondo Guarini; giunti in caserma portando in dono non solo il loro entusiasmo, ma tante poesie, biglietti ed alcuni manufatti realizzati per l’occasione. La visita alla caserma sede della Comando Compagnia, che fa parte del... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Isola d'Elba | Cultura e legalità, venti alunni della primaria ospiti speciali della caserma dei carabinieriMattinata speciale, nei giorni scorsi, per circa venti bambini della scuola San Rocco di Portoferraio che accompagnati dai loro insegnanti sono stati... Controlli dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano: scattano denunce e sequestriIn tale contesto, nel giorno dell’Epifania, in attuazione delle direttive impartite dal Prefetto di Avellino, la Compagnia Carabinieri di Mirabella...