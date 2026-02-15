Isola d' Elba | Cultura e legalità venti alunni della primaria ospiti speciali della caserma dei carabinieri

Venti bambini della scuola San Rocco di Portoferraio sono andati alla caserma dei carabinieri dell’Isola d’Elba per conoscere meglio la cultura e la legalità. La visita si è svolta nei giorni scorsi e ha coinvolto anche gli insegnanti, che hanno accompagnato i piccoli in un percorso pratico tra le stanze e le attrezzature della caserma. Durante l’incontro, i ragazzi hanno ascoltato le storie dei militari e hanno visto da vicino i mezzi utilizzati nelle operazioni di sicurezza.

Mattinata speciale, nei giorni scorsi, per circa venti bambini della scuola San Rocco di Portoferraio che accompagnati dai loro insegnanti sono stati 'ospiti speciali' della caserma dei carabinieri del capoluogo dell'isola d'Elba. Tra entusiasmo e curiosità sono stati accolti dal comandante della compagnia dei carabinieri, insieme al personale della stazione e del nucleo operativo e radiomobile. Un affascinante viaggio "dietro le quinte", dunque, per scoprire cosa accade ogni giorno all'interno di una caserma. Grande emozione ha suscitato l'incontro ravvicinato con una "gazzella", l'autovettura in dotazione al servizio di pronto intervento, con i giovani visitatori che hanno potuto scoprire, le dotazioni di bordo, a partire dai caratteristici lampeggianti blu e dalle sirene.