Gli abitanti di Isola Farnese segregati nel borgo dopo la frana | Dopo tre mesi ancora non ci sono soluzioni

A tre mesi dalla frana che ha interessato il borgo di Isola Farnese, gli abitanti continuano a vivere in condizioni di isolamento. Nonostante le recenti ordinanze, non sono ancora state adottate soluzioni concrete per il ripristino della viabilità. Le persone che risiedono nel quartiere lamentano il perdurare della situazione e il mancato intervento da parte delle autorità competenti. La situazione resta critica e senza mutamenti significativi.

Dopo tre mesi bloccati dalle frane, continuano i disagi a Isola Farnese. La nuova ordinanza non sembra aver trovato una soluzione: "Resteremo ostaggi del borgo".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Roma, gli abitanti di isola Farnese bloccati dopo la doppia franaSono 160 gli abitanti di isola Farnese, borgo a nord della Capitale, isolati dal mondo. Leggi anche: Dentro Isola Farnese, il borgo isolato dalla frana: “Difficoltà pure a fare la spesa, stiamo molto male” Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Isola Farnese, Torquati: Sgomento per le parole di Forza Italia; MUNICIPIO XV, TORQUATI: ISOLA FARNESE, SGOMENTO PER LE PAROLE DI FORZA ITALIA; Peschiaroli-Mocci, Consiglio Municipio XV boccia la risoluzione FI e volta le spalle a cittadini Isola Farnese. MUNICIPIO XV, TORQUATI: ISOLA FARNESE, SGOMENTO PER LE PAROLE DI FORZA ITALIAUna situazione articolata che invece è stata affrontata da parte nostra sempre con autorevolezza, capacità e grande determinazione. lagone.it Isola Farnese: il Comune apre via Prato della Corte per il passaggio dei mezzi di soccorso. Maltempo a Roma, cade albero all'EurVivono ancora in stato di emergenza gli abitanti di Isola Farnese nel XV Municipio di Roma. Dall'8 gennaio il borgo è isolato a causa di una doppia frana causata dal forte maltempo e dalle condizioni ... roma.corriere.it Tinto Brass è bloccato in casa da tre mesi a causa della frana a Isola Farnese, dove vive con la moglie Caterina Varzi. La donna denuncia lo stato di abbandono in cui si trovano facebook