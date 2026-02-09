Dentro Isola Farnese il borgo isolato dalla frana | Difficoltà pure a fare la spesa stiamo molto male

Da fanpage.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da due settimane, il borgo di Isola Farnese è isolato dalla frana che ha bloccato l’unico accesso principale. Per gli abitanti, fare la spesa o uscire di casa è diventato un vero problema, soprattutto per gli anziani che trovano troppo difficile salire i centoquaranta scalini che collegano il borgo al resto di Roma. La situazione è diventata insostenibile e nessuno sembra avere ancora una soluzione efficace.

A separare il borgo dal resto di Roma sono centoquaranta scalini. Un impresa troppo difficile per i più anziani. "Ho 83 anni, non posso permettermi di salire e scendere".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Isola Farnese

Frane a Isola Farnese, borgo isolato a causa del crollo: “Sembra di rivivere il lockdown”

Da alcuni giorni, Isola Farnese è isolata.

Crollo Isola Farnese, anche Tinto Brass bloccato dalla frana: “Fate qualcosa, siamo isolati”

Il borgo di Isola Farnese si trova ancora in ginocchio dopo il crollo che ha bloccato le vie di accesso.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Isola Farnese

Argomenti discussi: Dentro Isola Farnese, il borgo isolato dalla frana: Difficoltà pure a fare la spesa, stiamo molto male; La frana, poi l’isolamento del borgo. Roma nord chiede stato di emergenza e sostegno economico; Isola Farnese non è provincia, è Roma; Tinto Brass bloccato a Isola Farnese: Io, prigioniero per colpa di due frane.

dentro isola farnese ilTinto Brass: «Dopo la frana a Isola Farnese sono prigioniero in casa mia. Se sto male? Deve arrivare l'elicottero»Un mese di isolamento: prima il masso che l'8 gennaio si è staccato dal costone lungo l'unica strada che dà accesso al borgo antico di Isola Farnese, poi la frana che ... ilmattino.it

dentro isola farnese ilCrollo Isola Farnese, anche Tinto Brass bloccato dalla frana: Fate qualcosa, siamo isolatiA vivere i disagi dell'isolamento di Isola Farnese, anche il regista Tinto Brass, che da cinquant'anni vive nel borgo ... fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.