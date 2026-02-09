Dentro Isola Farnese il borgo isolato dalla frana | Difficoltà pure a fare la spesa stiamo molto male

Da due settimane, il borgo di Isola Farnese è isolato dalla frana che ha bloccato l’unico accesso principale. Per gli abitanti, fare la spesa o uscire di casa è diventato un vero problema, soprattutto per gli anziani che trovano troppo difficile salire i centoquaranta scalini che collegano il borgo al resto di Roma. La situazione è diventata insostenibile e nessuno sembra avere ancora una soluzione efficace.

A separare il borgo dal resto di Roma sono centoquaranta scalini. Un impresa troppo difficile per i più anziani. "Ho 83 anni, non posso permettermi di salire e scendere".

