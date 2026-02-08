Gli abitanti di Isola Farnese sono rimasti isolati dopo due frane che hanno bloccato l’unica strada di accesso al borgo a nord di Roma. Sono 160 persone che non riescono a uscire o entrare, perché la strada è invasa da terra, detriti e rocce. La situazione preoccupa, e le autorità stanno cercando di intervenire al più presto.

Sono 160 gli abitanti di isola Farnese, borgo a nord della Capitale, isolati dal mondo. L'unica strada per arrivate all'abitato è rimasta bloccata da due frane, invasa da terra, detriti e rocce. Prima l'8 gennaio e poi il 29, proprio mentre gli operai sistemavano le reti d'acciaio di sicurezza, il costone adiacente alla via è crollato. Ora l'unico modo per arrivare a isola Farnese è salire 141 faticosi gradini, attraverso una proprietà privata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, gli abitanti di isola Farnese bloccati dopo la doppia frana

Tinto Brass e gli abitanti di Isola Farnese sono rimasti bloccati in paese dopo le due frane di gennaio che hanno bloccato le strade d’accesso.

Tinto Brass denuncia di essere rimasto bloccato a Isola Farnese a causa di una frana.

