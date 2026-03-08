divisione traumatica adesso un vicolo cieco

Il tribunale ha preso una decisione che ha diviso profondamente le parti coinvolte, lasciando molti senza alternative e senza vie d’uscita. Il dottor Tonino Cantelmi, psichiatra impegnato nel tentativo di favorire il ricongiungimento, ha espresso forte disappunto riguardo alla scelta giudiziaria, definendola incomprensibile. La situazione si presenta come un vicolo cieco, senza soluzioni evidenti all’orizzonte.

Dottor Tonino Cantelmi, lei è lo psichiatra che si batte fieramente per il ricongiungimento. Che cosa contesta principalmente alla decisione del tribunale? "È una decisione incomprensibile. Era già eccessivo, rispetto ai problemi evidenziati, sottrarre i figli a genitori affettuosi, non abusanti o maltrattanti. Sono stati commessi a catena errori in buona fede e anziché tornare indietro, valutando gli enormi progressi compiuti, è stato reiterato un provvedimento ancora più traumatico". Come sono i rapporti all’interno di quella famiglia? "La coppia genitoriale è unita, non conflittuale, cementata dalla condivisione di un assetto valoriale impressionante e attenta ai figli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

