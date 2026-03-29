Circolano voci su una possibile sostituta di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. Secondo alcune indiscrezioni, in caso di mancata conferma della giudice, si pensa a una nuova figura che potrebbe entrare nel cast. La notizia ha suscitato sorpresa tra gli addetti ai lavori, alimentando discussioni sulla prossima stagione del programma.

“Se la Lucarelli non sarà confermata a Ballando, allora arriva lei.”. Indiscrezione bomba sulla prossima stagione televisiva. Mentre Milly Carlucci è tornata regina del sabato sera su Rai Uno con Canzonissima, si parla tantissimo anche dell’altro show di punta della presentatrice, Ballando con le stelle. Nonostante ci sia ancora da aspettare per la prossima edizione, iniziano già a circolare le prime voci sul cast. E dopo tanti anni, potrebbe esserci una grande assenza. L’indiscrezione arriva da Amedeo Venza, esperto di gossip e retroscena televisivi, sempre molto ben informato su quello che succede dietro le quinte. Subito dopo la notizia è stata ripresa da vari giornali on line, tra i quali Today, con grande risalto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “La sostituta di Selvaggia Lucarelli”. Ballando con le stelle, indiscrezioni molto sorprendenti

Articoli correlati

Leggi anche: Selvaggia Lucarelli fuori da Ballando con le Stelle: La sostituta fa scalpore

Una selezione di notizie su Selvaggia Lucarelli

Discussioni sull' argomento Selvaggia Lucarelli via da Ballando con le Stelle? C'è il nome della presunta sostituta; Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso al posto di Selvaggia Lucarelli: verso la rivoluzione in giuria; Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli fuori? Ecco il nome big della possibile sostituta; La sostituta di Selvaggia Lucarelli. Ballando con le stelle, indiscrezioni molto sorprendenti.

Selvaggia Lucarelli non ha firmato un contratto di esclusiva con Mediaset Questa volontà avrebbe fatto in modo che non fosse prevista alcuna clausola di esclusiva: un dettaglio che le consentirebbe, possibilmente già da settembre, di tornare a sedere dietro l - facebook.com facebook

Referendum, Selvaggia Lucarelli su Meloni: "Ha perso perché si è sopravvalutata, come le capita spesso" la7.it/piazzapulita/v… #Piazzapulita x.com