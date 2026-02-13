Apple potrebbe prendere in prestito la strategia pieghevole di samsung

Apple sta considerando di adottare la stessa strategia di Samsung sui dispositivi pieghevoli, a causa dell’aumento della domanda di smartphone flessibili. Secondo alcune fonti affidabili, l’azienda sta lavorando su un modello a conchiglia, simile a quello di Samsung, e sta sviluppando anche una versione a libro. Di recente, sono emerse immagini di prototipi che mostrano uno schermo pieghevole compatto e resistente, pronto per il mercato.

l'interesse per i dispositivi pieghevoli continua a crescere nel settore tecnologico. fonti affidabili indicano che apple sta valutando una variante a conchiglia del tipico iPhone pieghevole, in parallelo a una versione a libro. l'analisi seguente sintetizza i principali elementi emersi dai report di mercato, distinguendo tra studio di fattibilità e ipotesi di rilascio, senza fornire conferme ufficiali. iphone pieghevole a conchiglia: stato attuale e prospettive di rilascio. secondo mark gurman di Bloomberg, Apple sta considerando opzioni per un iPhone pieghevole, includendo una variante a conchiglia che richiama modelli concorrenti.