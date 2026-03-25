Fedez e Chiara Ferragni insieme per il compleanno del figlio Leone con loro anche Giulia Honegger

Fedez e Chiara Ferragni hanno condiviso il festeggiamento del compleanno del loro figlio Leone, accompagnati anche da Giulia Honegger. La coppia, nonostante le divergenze legate alla separazione, ha partecipato insieme alla festa del bambino. La presenza di tutte le persone coinvolte si è verificata in un clima di collaborazione, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’evento.

Fedez e la ex moglie Chiara Ferragni si sono ritrovati in occasione del compleanno di Leone. Messi da parte gli attriti legati alla separazione, i due ex hanno festeggiato insieme il compleanno del loro primogenito. Presente anche Giulia Honegger, attuale fidanzata del rapper. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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