Girone B in rivolta | la Sambenedettese sfida le disparità nel calcio

Nel Girone B si registra una crescente tensione tra le squadre, con la Sambenedettese che ha deciso di contestare le disparità percepite nel campionato. La gestione di una delle squadre coinvolte ha scatenato reazioni da parte di altre formazioni, creando un clima di rivolta tra le società del girone. La situazione si sta evolvendo mentre le squadre cercano di far valere le proprie ragioni in un momento di forte agitazione nel calcio di questa categoria.

La gestione della Ternana Calcio ha innescato una reazione a catena che coinvolge le principali realtà del Girone B, portando la U.S. Sambenedettese a manifestare ufficialmente la propria posizione riguardo alla tenuta del campionato. Il presidente Massi e la dirigenza del club marchigiano hanno chiesto un intervento immediato delle autorità federali per garantire che i criteri di partecipazione siano uniformi per tutti i club coinvolti. Il richiamo alla responsabilità gestionale della Sambenedettese. Dopo quanto già espresso dall’Ascoli Calcio, il fronte delle società che monitorano l’andamento del Girone B si è allargato. La dirigenza della Sambenedettese, guidata dal presidente Massi, ha diffuso una nota in cui viene ribadito il valore della sostenibilità economica come pilastro fondamentale per la competizione sportiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Girone B in rivolta: la Sambenedettese sfida le disparità nel calcio Notizie correlate Sambenedettese nel caos: settima sconfitta casalinga, D’Alesio nel mirino e tifosi in rivolta dopo il ko col Perugia.La settima sconfitta casalinga stagionale, un tonfo che suona come un campanello d'allarme sempre più insistente, ha gettato nel caos l'ambiente... Calcio ligure: la Bolanese sfida il Lerici per rilanciare il Girone DIl campo sportivo Maresciallo Scelto Luigi Bertolotti di Bolano si prepara ad accogliere la ripresa del campionato di Prima Categoria ligure, Girone... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Serie A Silver: Molteno - Secchia Rubiera e Romagna - Camerano accendono la 15^ giornata; Serie C, irrompe il caso Ternana: gli scenari; Soccer Trani-Squinzano, attesa per la decisione della Corte Sportiva: martedì il verdetto sul pubblico al Lapi; Ternana, Fazio amaro: Cambi forzati, commesso errori banali. A tre giorni dalla fine del campionato parla il fantasista neroverde: «Faremo il possibile». Sui tanti cambiamenti nel girone di ritorno: «Io e Corrao arrivati a gennaio, da poco c’è anche il nuovo mister Ranieli che sta dando un’identità alla squadra» facebook